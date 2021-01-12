Мнение: Как живётся в странах без величия и подъёма с колен

12.01.2021, 13:08, Разное

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“Интересно, как живется российским пенсионерам в сравнении с пенсионерами в Китае, Японии, США и Европе.

Пенсионеры в США

На пенсию в США мужчины уходят в 67 лет, женщины в 65 лет. Русские скажут: “ооо!!! мы раньше уходим на заслуженный отдых”. Но стоит обратить внимание на среднюю продолжительность жизни в США: мужчины 77 лет, женщины 81 год. В России же по данным Росстата за 2018 год мужчины – 67.5 лет, женщины – 77.64 года.

Итак, средняя пенсия в США составляет $1400 (~98 000 рублей) в месяц. Кстати, этой пенсии может не хватить для беззаботной жизни. Но в США существует очень много программ для пенсионеров: дополнительные скидки в магазинах, домах отдыха и т.д.

Пенсионеры в Китае

Многие скажут: “Пенсий в Китае нет”. Это неправда. Пенсии в Китае есть. Пенсионный возраст китайских мужчин – 60 лет, женщин – 50-55 лет.

Средняя продолжительность жизни китайцев среди мужчин – 74.5 лет, женщин – 77.5 лет. Средняя пенсия в Китае составляет $250 долларов (~17300 рублей) в месяц.

Пенсионеры в Японии

В Японии пенсионерами становятся в 65 лет что мужчины, что женщины. Пенсионный возраст в Японии для всех одинаков. Но стоит отметить, что средняя продолжительность жизни японцев среди мужчин 80.5 лет и 87 лет среди женщин.

Средняя пенсия у японцев составляет $1500 (~104 000 рублей) в месяц. Средняя заработная плата японцев составляет 3500 долларов в месяц и около 10-30% из них откладывают на пенсию. Пенсионеры в Японии являются платежеспособными.

Пенсионеры в Германии

Пенсионерами в Германии становятся в 65 лет и мужчины, и женщины. средний уровень продолжительности жизни: 80 лет мужчины, 86 лет женщины.

Пенсия в Германии начисляется по очень сложной формуле и зависит от многих факторов, как в США и Японии. Например, женщины в Германии получают пенсию гораздо меньше, чем мужчины.

Средняя пенсия у женщин в Германии 590 евро (~46800 рублей), у мужчин 1000 евро (~79400 рублей) в месяц.

Пенсионеры в Великобритании

На пенсию в Великобритании пожилые люди уходят в 65 лет. Средний уровень продолжительность жизни у мужчин 80 лет, у женщин 83 года.

Средняя пенсия у англичан составляет 1500 фунтов (132 000 рублей) в месяц.

Пенсионеры в России

На пенсию с недавних пор в России женщины уходят в 60 лет, мужчины в 65 лет. Средняя продолжительность жизни в России — 64.5 года у мужчин и 76.5 лет у женщин.

Сравним пенсии в России, Китае, США, Японии и Европе

Средняя пенсия в России составляет 13700 рублей (~197 доллара) в месяц”.

Ну всё, вот что я хотел написать. А теперь давайте, ура-патриоты, отрабатывайте свои деньги и/или задание секты и начинайте рассказывать, какие там высокие цены и тарифы за коммуналку при этом, поэтому нельзя сравнивать российских пенсионеров и иностранных. В вашей любимой стране, правда, тоже четыре тысячи, бывает, коммуналка стоит при пенсии в восемь и машина дров – тысяч пять, но это-то ведь совсем другое, таки да? Только не забудьте ещё рассказать, а если в вашей великой прекрасной стране цены нормальные, в отличие от проклятых загнивающих Европы с Америкой (кстати, когда вернулся из Варны, всё офигевал от этих самых “невысокий” великорусских цен в сравнении с болгарскими), то ПОЧЕМУ пенсионеры не могут здесь питаться нормально, а с хлеба на воду перебиваются?

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