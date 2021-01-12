 

Беглов посоветовал властям Мадрида лучше убирать снег

12.01.2021, 13:11, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города готовы поделиться с мэрией Мадрида опытом в уборке снега, сообщила пресс-служба Смольного.

– Прежде всего надо просто лучше убирать снег. Знаете, мы накопили большой опыт работы в этом направлении. Я лично с лопатой убирал снег. Это не какая-то борьба с ветряными мельницами, это реальная угроза, поэтому мы готовы поделиться опытом с нашими испанскими партнёрами, пойти им навстречу, – сказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что Петербург хорошо известен в Северной Европе «как столица чистоты и порядка на улицах» и добавил, что готов отправить «верных оруженосцев» в Мадрид, «тем более, что в этом году в Петербурге снега больше, чем в прошлом, поэтому работы для вице-губернаторов меньше».

– У нас с Испанией давние связи ещё во времен Гражданской войны франкистов и республиканцев, а выдающийся российский хоккеист Валерий Харламов вообще был наполовину испанцем, – заключил губернатор.

В начале января на Испанию обрушился ураган «Филомена». Центр страны и побережье оказались в зоне масштабных осадков, а Мадрид практически полностью блокирован.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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