Россию предупредили о новых санкциях: Иначе народ США Байдена не поймет

12.01.2021, 13:02, Разное

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Политолог напомнил, что Джо Байден и его партия не раз ругали администрацию Дональда Трампа за “чрезмерную мягкость” в отношении Москвы. С приходом к власти демократ обязательно введет какие-нибудь ограничительные меры против России.

“Иначе народ США Байдена не поймет”, – отметил Владимир Батюк.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что Москва не ждет ничего хорошего от нового президента Америки. По его словам, многие члены команды Байдена сделали карьеру на русофобии, а, значит, “здоровой основы” для диалога двух стран ждать не стоит.

Напомним, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не согласен с результатами прошедших выборов, однако препятствовать своему противнику он не собирается и мирно передаст полномочия.

6 января в Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где должны были утвердить итоги голосования. В результате столкновений протестующих с полицией погибли пять человек, включая одного офицера.

Сразу после случившегося компания Twitter сообщила о вечной блокировке аккаунта Трампа. В пресс-службе объяснили, что пошли на такой шаг из соображений безопасности. Якобы высказывания президента могут спровоцировать новые атаки.