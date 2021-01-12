 

Скандалы: Тесные теремки

12.01.2021, 12:54, Разное
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Александра Трусова и Алена Косторная будут жить не так роскошно, как обещала Рудковская в «Вечернем Урганте» (фото)

Новый каток академии «Ангелы Плющенко», который фигурист построил рядом со своим домом на Рублево-Успенском шоссе, функционирует с ноября прошлого года. Но многое ещё предстоит доделать. В прошлом году Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Саша, известный в сети как Гном Гномыч, пришли на «Вечерний Ургант» и рассказали о подробностях нового проекта. В связи с расширением в академии «Ангелы Плющенко» должен появится не только каток в элитном поселке Подмосковья, но и специальные коттеджи для одаренных спортсменов.

Первые жильцы — призерки чемпионата Европы Александра Трусова и Алена Косторная. Если верить тем фотографиям, которые презентовала Яна Рудковская, фигуристки должны жить в домах с роскошным интерьером, камином и чудесным видом из окон.

Однако судя по внешнему виду домов, фото которых оказались в распоряжении Sobesednik.ru, условия будут чуть скромнее. Одноэтажный коттедж примыкает окнами к каркасу катка.

Фото в статье: Дмитрий Соколов, скриншоты «Первый канал»

Сам каток выглядит внушительно. Он построен на территории в 3 тысячи квадратных метров, которые Евгений Плющенко выкупил у соседей. Входная группа ещё не готова окончательно, скоро в подмосковном филиале академии открывается новый набор. Абонемент для малышей, делающих свои первые шаги на льду, будет стоить 15 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Соколов



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