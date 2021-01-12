 

Стало известно, как быстро можно стабилизировать климат на Земле

12.01.2021, 12:48, Новости дня
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Даже если сегодня остановить все промышленные выбросы углекислого газа, для стабилизации климата на Земле понадобится еще несколько десятилетий. К такому выводу пришли ученые, проводившие исследование процесса глобального потепления.

Дело зашло настолько далеко, что повышение температуры атмосферы и воды в океанах просто так не остановится. Для того чтобы преодолеть инерцию, понадобится немало времени, уточняют эксперты.

Напомним, что Парижское соглашение 2015 года вслед за подписанным ранее Киотским протоколом обязывает индустриально развитые страны постоянно сокращать выбросы парниковых газов. Однако даже самые богатые из них смогут достичь нулевого влияния на экологию не ранее 2050 года.



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