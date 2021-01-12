 

Психологи объяснили привычку человека разговаривать с самим собой

12.01.2021, 12:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Привычка многих людей разговаривать с самим собой, когда, как им кажется, их никто не слышит, вовсе не свидетельствует о наличии у них каких-либо психических расстройств.

Наоборот, в этот момент человек способен лучше сосредоточиться, а его психика проходит своеобразную терапию. Впрочем, некоторые душевно больные действительно разговаривают сами с собой, но делают это, не обращая внимания на окружающих.

Человек с нормальной психикой в разговоре с собой легко систематизирует ту информацию, которую обдумывает. Затем ему легче сформулировать свои мысли и правильно выразить эмоции. Этот факт подтверждается и результатами многочисленных экспериментов, проведенных специалистами в области психологии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Администрацию морпортов в Бейруте уничтожило взрывом, в МИД Украины не могут подтвердить информацию об украинских кораблях в порту

24.09 / Политолог указал на три ошибки в заявлении посла США в Москве

20.07 / Эксперт: За слова о теракте на Дубровке Гусейнова надо привлечь к уголовной ответственности

21.07 / Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

04.01 / Страны ОПЕК+ не договорились об уровне добычи нефти в феврале

23.07 / Над «Хижиной дяди Тома» в Берлине нависла угроза – её хотят переименовать за «расизм»

02.01 / Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса

26.08 / Польский университет примет на бесплатное обучение отчисленных в Беларуси студентов

22.07 / В Великобритании Помпео раскритиковал ВОЗ и призвал «дать отпор» Пекину

25.12 / Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от «левых» свечей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска