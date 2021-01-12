Психологи объяснили привычку человека разговаривать с самим собой

12.01.2021, 12:48, Новости дня

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Привычка многих людей разговаривать с самим собой, когда, как им кажется, их никто не слышит, вовсе не свидетельствует о наличии у них каких-либо психических расстройств.

Наоборот, в этот момент человек способен лучше сосредоточиться, а его психика проходит своеобразную терапию. Впрочем, некоторые душевно больные действительно разговаривают сами с собой, но делают это, не обращая внимания на окружающих.

Человек с нормальной психикой в разговоре с собой легко систематизирует ту информацию, которую обдумывает. Затем ему легче сформулировать свои мысли и правильно выразить эмоции. Этот факт подтверждается и результатами многочисленных экспериментов, проведенных специалистами в области психологии.