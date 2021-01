Названа сумма гонорара, который получат звезды “Секса в большом городе” за съемки во второй части сериала

12.01.2021

Американские актрисы Сара Джессика-Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $1 млн за каждый эпизод 10-серийного продолжения сериала “Секс в большом городе”. Об этом 11 января написал таблоид Variety, ссылая на информацию, полученную из собственных источников.

Издание отмечает, что сумма гонорара актрис является нормой для сегодняшних реалий и с учетом масштабности проекта, поэтому “не вызывает удивления”.

Таблоид подчеркивает, что такие гонорары уже получают в частности голливудские актрисы Риз Уизерспун и Николь Кидман за съемки в телепроектах для стриминговых платформах.

Представители актрис не прокомментировали обнародованную информацию.

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

11 января 2021 года стало известно, что весной в Нью-Йорке стартуют съемки продолжения сериала под названием And just like that… Британская актриса Ким Кэттролл, которая снималась в первой части сериала, не появится во второй части.

