 

Названа сумма гонорара, который получат звезды “Секса в большом городе” за съемки во второй части сериала

12.01.2021, 12:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские актрисы Сара Джессика-Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $1 млн за каждый эпизод 10-серийного продолжения сериала “Секс в большом городе”. Об этом 11 января написал таблоид Variety, ссылая на информацию, полученную из собственных источников.

Издание отмечает, что сумма гонорара актрис является нормой для сегодняшних реалий и с учетом масштабности проекта, поэтому “не вызывает удивления”.

Таблоид подчеркивает, что такие гонорары уже получают в частности голливудские актрисы Риз Уизерспун и Николь Кидман за съемки в телепроектах для стриминговых платформах.

Представители актрис не прокомментировали обнародованную информацию.

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма. 

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

11 января 2021 года стало известно, что весной в Нью-Йорке стартуют съемки продолжения сериала под названием And just like that… Британская актриса Ким Кэттролл, которая снималась в первой части сериала, не появится во второй части.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину

11.10 / Силовики в Минске задержали более 60 человек в ходе акций оппозиции

14.09 / В РФ выросли цены на автомобили Peugeot

14.07 / Эксперты: Путин может не остаться у власти до 2036 года

09.07 / Мнения: Все идет под нож ради свободы

02.08 / Возбуждено новое дело после смерти семьи на алтайской турбазе

14.07 / Меркель провела переговоры с возможным преемником

22.07 / Путин обсудил с премьером Греции превращение собора Святой Софии в мечеть

15.09 / В ВС США отказались верить в сговор РФ с боевиками в Афганистане

03.01 / Не мог спуститься с Говерлы. В Карпатах нашли потерявшегося туриста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска