МИД Украины осудил приговоры крымским татарам по делу “Хизб ут-Тахрир”

12.01.2021, 12:40, Новости дня

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Министерство иностранных дел Украины осудило приговор российского суда гражданам Украины Айдеру Джаппарову, Энверу Омерову и Ризе Омерову по “делу Хизб ут-Тахрир”. Об этом 12 января сообщила пресс-служба МИД Украины.

Ведомство назвало обвинения сфабрикованными и заявило, что украинцы были незаконно задержаны в аннексированном Крыму в июне 2019 года и вопреки нормам международного права были незаконно перемещены в российский Ростов-на-Дону.

“Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям, что указывает на политическую мотивированность решения приговорить Энвера Омерова – к 18 годам, Айдера Джаппарова – к 17 годам, Ризу Омерова – к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима”, – заявили в МИД Украины.

Украинское ведомство потребовало от РФ немедленно отменить приговоры и свободить Омеровых и Джапарова, а также всех остальных незаконно удерживаемых украинцев.

“Указанные приговоры является очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму”, – заявила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В МИД заявили, что Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств как государство-оккупант соответствии с международным правом.

“Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ней украинский и крымских татар”, – добавили в ведомстве.

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих крымских татар, обвиняемых по белогорскому делу “Хизб ут-Тахрир”. 59-летнего Энвера Омерова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима, из них два первых года – в условиях тюрьмы с последующим надзором после освобождения. Его сына Ризу Омерова суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима, из которых первые два года ему предстоит провести в тюрьме, с дополнительным надзором после освобождения. Инженеру Айдеру Джаппарову суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, из которых первые два года также в тюрьме, и надзор после освобождения.

Белогорское дело “Хизб ут-Тахрир” появилось после того, как 10 июня 2019 года в Белогорском районе Крыма арестовали трех крымчан – Энвера и Ризу Омеровых и Джаппарова, сообщает “Крымская солидарность”. Энверу Омерову предъявили обвинение в организации деятельности “Хизб ут-Тахрир”, которую в России признали террористической. Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили “участие в террористической организации”. Позже им всем добавили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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