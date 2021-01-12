Более 8 тысяч жителей Ярославской области решили сменить работу в начале года

12.01.2021, 12:42, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

По данным hh.ru, в первые дни 2021 года (с 1 по 10 января включительно) свои резюме опубликовали и/или обновили 8 152 жителя Ярославской области.

– Многие люди дают себе обещание с нового года начать новую жизнь, а смена работы – отличный вариант для этого. К тому же, в январе сотрудники, как правило, уже получили все годовые бонусы и премии, а значит, могут уволиться с текущего места работы без финансовых потерь. Кстати, зачастую именно годовая премия становится той самой «подушкой безопасности», которая позволяет посвятить некоторое время поискам интересных предложений и обходиться без стабильного дохода, – комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter по Северу ЦФО.

Чаще всего в этот период соискатели из Ярославской области размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Административный персонал», «Производство», «Бухгалтерия» и «Транспорт, логистика». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискате-лей, так и среди работодателей.

Среди тех жителей Ярославской области, которые решили сменить работу в начале года, 49,5% – женщины. 62,2% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 34,1% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что 10,8% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

– В 2020 году в регионе сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные специальности, а также на менеджеров по продажам. Также ожидается рост количества вакансий с удаленной занятостью или возможностью переезда. При поиске работы важно оценивать не только уровень предлагаемой заработной платы, но и социальные гарантии, стабильность компании, перспективы для карьерного роста и отношения в коллективе, – добавляет Мария Токарева.