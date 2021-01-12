Киев ответ Лукашенко, назвавшего Зеленского «обучаемым человеком»

12.01.2021, 12:38, Новости дня

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными… Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.

Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – сообщил он.