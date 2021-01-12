В РФ разработали проект расширения сухопутных границ Арктической зоны страны

12.01.2021, 12:38, Новости дня

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Минвостокразвития разработало проект, подразумевающий расширение Арктической зоны РФ на шесть муниципальных районов, три городских округа и десять сельских поселений.

Об этом сообщается в документе на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что «корректировка границ сухопутных территорий Арктической зоны РФ (…) осуществляется в части включения в ее состав территории Калевальского национального муниципального района, Костомукшского городского округа, Сегежского муниципального района Республики Карелия, городских округов Инта, Усинск, муниципального района Усть-Цилемский Республики Коми, сельских поселений Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальных районов Лешуконский и Пинежский Архангельской области».

В пояснительной записке также отмечается, что проект не затрагивает положений договора о Евразийском экономическом союзе, а также положений иных международных договоров России.

При этом он предусматривает внесение изменений в указ президента РФ от 2 мая 2014 года «О сухопутных территориях Арктической зоны России».

Напомним, в Арктическую зону РФ входят девять регионов – четыре субъекта полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия).

26 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

В декабре Путин заявил, что РФ будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями.