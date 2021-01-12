Евгений Сатановский рассказал о двух незавидных сценариях, неминуемых для Дональда Трампа в США

12.01.2021, 12:34, Разное

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Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию в США после победы Джозефа Байдена. Эксперт пояснил о двух незавидных сценариях дальнейших событий, неминуемых для Дональда Трампа.

В ноябре минувшего года в Соединенных Штатах Америки прошли очередные президентские выборы. Победу в результате волеизъявления народа одержал Джозеф Байден, однако такой расклад не устроил предыдущего лидера государства Дональда Трампа. Экс-президент уверен, что итоги плебисцита были фальсифицированы, и отказался признавать нового лидера. В своих комментариях происходящего он призвал своих поклонников не признавать триумф своего соперника, считая его нечестным. На днях обстановка в США обострилась в связи с официальным объявлением победителя кампании. Сотни фанатов Трампа попытались сорвать церемонию и штурмовали Капитолий. В ходе противостояния с сотрудниками правоохранительных органов появились первые жертвы. Из-за высказываний Дональда Трампа, которые могли привести к провокациям внутри страны, его профили в ряде социальных сетей были заблокированы навсегда.

Евгений Сатановский высказал свое мнение относительно событий на Капитолийском холме в Соединенных Штатах. Российский политэксперт уверен, что у бывшего президента есть два сценария, избежать которых ему не удастся. В студии телепередачи «Соловьев LIVE» он рассказал, как, вероятнее всего, сложится судьба Дональда Трампа после инаугурации его оппонента. Востоковед и политолог уверен, что Джозеф Байден намерен отомстить своему сопернику, и уже сейчас это видно по подготовке импичмента. Члены Демократической партии все еще чувствуют опасность со стороны главного республиканца страны, поэтому во что бы то ни стало будут пытаться обезвредить конкурента. Тем более учитывая, что за спиной Трампа – голоса многих миллионов американцев, почти половина избирателей.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что команда Джозефа Байдена постарается нейтрализовать своего конкурента. Причем меры, которые задействуют демократы, могут быть радикальными, вплоть до тюремного заключения для Трампа и даже его физического устранения. Не исключено, что наряду с подготовкой законной отставки главы Белого дома сейчас готовятся все документы для возбуждения против него уголовного дела. Результатом этого может стать реальный тюремный срок. Импичмент же, о котором говорят ведущие политики США, не позволит Дональду Трампу далее претендовать на главный пост в государстве. Однако это, отмечают «Народные новости России», не сможет лишить его сил и готовности вести и далее политическую борьбу.