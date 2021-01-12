Марина Зудина вспомнила, как когда-то новогодние праздники провела в реанимации

12.01.2021, 12:34, Разное

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Марина Зудина обратилась к своим подписчикам в микроблоге Instagram, рассказав историю, которая произошла с ней несколько лет назад. На новогодние праздники актриса оказалась в реанимации, а когда ей потребовалась экстренная помощь кардиолога, оказалось, что он один на всю больницу.

Вдове Олега Табакова на Рождество стало плохо, и она молила Бога, чтобы праздники поскорее закончились, а все врачи вышли на работу. Выяснилось, что на все корпуса в больнице был только один дежурный врач-кардиолог. Марина Зудина не понимает такую закономерность, ведь именно в праздничные дни люди чаще всего оказываются в больницах. По ее мнению, в такой период медики должны работать в усиленном режиме, а не наоборот. Актрисе кажется, что в РФ праздников чересчур много. Возможно, таким образом правительство пытается компенсировать социальную незащищенность населения. Она убеждена, что если бы в праздничные дни была повышенная оплата, то многие люди предпочли бы работать, а не сидеть дома. В современных реалиях отношение к праздникам у большинства россиян зависит от того, есть ли у них деньги и стабильный доход, не болеют ли близкие люди и какие открываются перспективы впереди.

Как пишет издание Teleprogramma, в конце года в СМИ появилась информация о том, что Мария Зудина была госпитализирована. Сообщалось, что у актрисы из-за ослабленного кровотока нарушены функции работы головного мозга. Вскоре вдова Олега Табакова успокоила поклонников и отметила, что с ней все хорошо.