Зарплата Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия «Дома-2» сократилась в два раза

12.01.2021, 12:34, Разное

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Из-за закрытия популярного проекта «Дома-2» зарплаты Ольги Бузовой и Ксении Бородиной сократились в два раза и составят чуть больше миллиона в месяц. Между тем уже сейчас в Сети говорят о возможном продолжении реалити-шоу в новом формате.

В конце декабря минувшего года в эфир вышел последний выпуск «Дома-2». Как объявили создатели проекта, это была заключительная программа, после которой уже не будут вести новые съемки, и реалити-шоу можно считать закрытым. Несмотря на сообщения ряда СМИ о том, что участники передачи и дальше остаются на Поляне в ожидании запуска новых серий проекта, выплачивать зарплату им прекратили. При этом таким звездам «Дома-2», как Ольге Бузовой и Ксении Бородиной до сих пор перечисляют определенные средства. Однако их размер сократился при этом в два раза и теперь составляет, как пишет «Комсомольская правда», немногим больше миллиона рублей в месяц.

Как объясняют решение о закрытии проекта на ТНТ, популярность «Дома-2» постоянно уменьшалась, и в 2020 году опустилась ниже уровня, который позволял бы и далее оставлять его в сетке вещания. Теледивы же остались на ставке, так как они дополнительно остаются ведущими шоу «Бородина против Бузовой». Что будет с этой передачей, пока также не ясно, ведь ранее ее темами были истории участников «Дома-2». Скорее всего, им придется поменять свой формат, об этом зрители узнают уже в этом месяце, когда выйдет первый выпуск 2021 года. При этом назвать ситуацию безнадежной для Бородиной и Бузовой нельзя, ведь по сравнению с ними их коллега Ольга Орлова и вовсе осталась без работы. Из-за решения о закрытии проекта гонораров лишились также Андрей Черкасов и другие соведущие и сотрудники.

Реалити-шоу «Дом-2» впервые появился на российском телевидении в мае 2004 года. На протяжении шестнадцати лет оно был одним из самых известных и обсуждаемых телепроектов. Кроме того, проект стал своеобразной «кузницей кадров» для отечественного шоу-бизнеса. В разное время в нем участвовали многие нынешние звезды эстрады, телеведущие и блогеры. Однако конкуренции с соцсетями и YouTube телепрограмма не выдержала. Кроме того, шоу было слишком дорогостоящим в производстве, из-за чего сейчас попросту стало нерентабельным.

Как сообщают некоторые журналисты, «Дом-2» могут все же попытаться возродить, только изменив его формат. Для этого на Поляне уже переоборудовали один из домов. Если реалити-шоу продлят, то его участниками станут известные TikTokеры и блогеры с других интернет-площадок. Их возраст не будет превышать 25 лет, на территории съемочного павильона остаются сейчас лишь 14 самых рейтинговых героев. Гонорары новой передачи будут также урезаны, между тем, только соведущим Владу Кадони и Андрею Черкасову руководство ТНТ выплачивало в месяц более 200 тысяч рублей.