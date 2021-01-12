Красивая и умная Саломея Сванадзе – Личное мнение

12.01.2021, 12:22, Разное

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Вы знаете, что меня откровенно выбешивает? Чисто шовинистический стереотип, что женщина бывает или красивая, или умная и профессиональная.

То есть, если красивая, то базарит писечкой. Если умная, то выглядит, как Людмила Прокофьевна из Статуправления.

Посмотрите на фото — красивая или высокопрофессиональная девушка тут? Дальше не читайте пока, сначала ответьте себе и запомните.



Фото: Соцсети

На днях стала свидетелем какого-то срача в Эскортограме. Пара каких-то куриц напрыгивала на красивую женщину — Саломею Сванадзе. Это и навело меня на мысли, что красивой и профессиональной женщиной в нашей стране быть тяжело.

Я знаю, что вы ответили себе и подумали. Ошиблись, Саломея Сванадзе — высочайшего класса профессиональный пластический хирург.

Хочу сразу сказать, что не дам вам её контактов, чтобы никто точно не думал, что это реклама. Ей она не нужна — там стоит очередь из желающих попасть к ней, я сама давно наслышана о её работах.

Я — о другом.

О том, почему у нас в головах сидит такой стереотип: или умная, или красивая, а всё вместе — никак? Или больше скажу: или прекрасная мать семейства, жена, или профессионал, но не одновременно?

Почему?!

Почему мужчина может быть и хорошим мужем, и красивым, и вместе с тем профессионалом — это спокойно уживается у нас в головах. Про женщину мы так думать не можем — не только мужчины, но и мы сами. Сами для себя не допускаем такой возможности.



Фото: Соцсети

Не стала бы никогда вписываться за профессионализм человека, в котором не была бы уверена полностью, но про хирурга Сванадзе я знаю лично — двое моих знакомых делали у неё грудь, одна исправляла живот после родов, а ещё троих Саломея просто не взяла — были противопоказания.

Моей знакомой, Татьяне, Сванадзе отказала в операции по увеличению груди и расписала в красках, что будет, если вставить импланты. Танька нашла другую клинику, и всё случилось, как предсказала нормальный врач — импланты срочно пришлось удалять и долго лечиться. Слава Б-гу, выжила.

Одно это — отказ, когда есть проблемы против имплантации — говорит о многом в России. В Штатах, например, это — стандарт, но у нас «хирурги гургены» берутся за любые сиськи, лишь бы платили, а что будет дальше их не волнует в принципе.

Успешные и красивые врачи одновременно, да. Потому что мужчины.

Вместо того, чтобы с такой внешностью пойти по пути устройства жизни за мужем или любовником, Саломея окончила Первый мед, ординатуру, стажировалась за границей и не вылезала из операционной. Не в наших подвальных клиниках пластической хирургии, а у ведущих мировых специалистов. Во время беременности уехала с мужем временно в Канаду, одновременно стажируясь у ведущих канадских специалистов, а через месяц после родов защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук.

Почему не в Дубай с такой классной мордашкой? Да потому, что красивая женщина не равно эскортница!

«Так значит есть папик, который спонсирует» — последний довод шовинистов и завистливых куриц, не допускающих даже тени мысли, что может быть как-то иначе.

Нет папика, Сванадзе вышла замуж за канадца, который тоже большой профессионал — юрист. И да — они начали встречаться семь лет назад, когда он был в Москве по работе. А поженились три года назад, уже после того, как Саломея стала хирургом.

Я понимаю, что Саломея Сванадзе в нашей стране, скорее, редкое исключение, но оно возможно. Возможно быть и красивой, и состояться в профессии, а домострой пора изживать из своих голов.

Прежде всего, нам с вами — женщинам. Верить в себя, а потом уж и мужики привыкнут не орать на светофорах, что «насосала» на икс шестой.

Ну, что — красивые вы или умные? Верите в то, что возможно совместить 2-в-1?

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