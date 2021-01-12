 

Джиджи Хадид организовала праздничный ужин в честь дня рождения мамы Иоланды

12.01.2021, 11:58, Разное
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Вчера, 11 января, фотомодель, дизайнер интерьеров и мама одних из самых популярных моделей современности Джиджи и Беллы – Иоланда Хадид – отмечала свой день рождения. По случаю 57-летия мамы Джиджи пригласила ее в свои апартаменты в Нью-Йорке, где устроила праздничный ужин на 6 персон. Кто именно присутствовал на вечеринке, осталось загадкой, но сервировку стола и меню Джиджи рассекретила в своем Instagram.

Отметили сегодня вечером день рождения мамы @yolanda.hadid. Каждый год я думаю, что не смогу полюбить ее еще сильнее или научиться от нее чему-то новому, но именно так и происходит. Она лучшая мама и бабушка, мы даже не могли о таком мечтать. Это настоящее благословение! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СПАСИБО ЗА ВСЕ. Желаю тебе лучшего года, – подписала совместный с Иоландой снимок Джиджи.

Иоланда, в свою очередь, также опубликовала пост по случаю своего дня, сопроводив его фотографиями с внучкой – дочерью Джиджи и Зейна Малика, и своей мамой.

Мое благословение на день рождения… Когда я проснулась сегодня утром и пыталась сосчитать количество благословений в своей жизни, этот маленький Ангел занял первое место. Это абсолютно новые ощущения, я обнаружила в своем сердце ту часть, о которой даже не подозревала… 
Я очень скучаю по своей маме в этот особенный день, который раньше был нашим. Первый звонок моего дня, две женщины, вспоминающие о жизни и о том, каким был этот день в 1964 году….
В моем сердце также существует пустота, которую ничем не заполнить, кроме любви, уважения и благодарности женщине, которая дала мне жизнь, любила меня и вела на протяжении всех моих взлетов и падений… Я всегда знала, какой сумасшедшей любовью она любит своих внуков, но теперь я впервые по-настоящему оценила всю глубину этих чувств и поняла, как им повезло ощутить ее влияние на их жизни…
Да благословит тебя Господь на небесах, мама! Сегодня твой день…

Иоланда Хадид с внучкойИоланда Хадид с мамой



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