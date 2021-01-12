Американцы создали ледяного робота для полетов на другие планеты

12.01.2021, 11:54, Новости дня

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Американские специалисты сконструировали робота IceBot, состоящего изо льда. По словам специалистов, такой материал лучше всего подходит для работы в экстремальных условиях.

Проблема космических роботов в том, что они часто ломаются, а отремонтировать их на поверхности других планет некому. Лед нетрудно восстановить, залив поврежденное место водой и заморозив.

Испытания доказывают, что такие машины вполне работоспособны. Они сохраняют свою функциональность даже при комнатной температуре. Правда, лед не подойдет для использования на планетах с высокой температурой атмосферы. Вес созданного образца составляет всего 7 кг. Поэтому отправить его в космос будет не трудно.