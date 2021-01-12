 

“Ничего себе мамуля! Как сестра”. Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике

12.01.2021, 11:46, Новости дня
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Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха, на которых она запечатлена со своей 63-летней мамой Натальей. Обе они позировали на лужайке в раздельных купальниках.

“На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе”, – написала певица.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Ничего себе мамуля! Как сестра”, – отреагировала подписчица sasha.tokareva.90.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Наталья Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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