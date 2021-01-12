Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений

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12.01.2021, 11:44, Новости дня
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Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС.

Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку.

Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке.



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