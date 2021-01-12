«Сбер» похвастался умением определять COVID-19 за минуту

12.01.2021, 11:44, Новости дня

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Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.

«Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей – голоса, дыхания и кашля», говорится в сообщении на сайте компании.

Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. После этого их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более 3 тыс. образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.

«Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», – отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что в ближайшее время «Сбер» планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.

Тем временем главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в Москве в настоящее время более тяжелые, чем в первую пандемию.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом. По его словам, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%.