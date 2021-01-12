Эксперты дали несколько советов по покупке автомобиля

12.01.2021, 11:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты раскрыли некоторые тонкости, которые касаются покупки автомобиля. Она дали несколько советов тем, кто собирается в ближайшее время приобрести машину.

Зачастую покупатели не знают, какое транспортное средство приобрести – новое или же с пробегом. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. В большинстве случаев выбор делается, исходя из имеющихся денежных средств. Новый автомобиль является надежным, к тому же присутствует гарантия от производителя. В первые несколько лет владения это поможет избежать дополнительных затрат. Если покупать подержанный автомобиль, то вероятна внеплановая поломка. Как правило, на плечи нового владельца ложится стоимость ремонта.

Преимущества и недостатки обоих видов авто

Когда человек отдает предпочтение новому автомобилю, появляется возможность выбрать нужный цвет и комплектацию. Покупка машины с пробегом представляет собой компромисс между состоянием кузова, оснащением и годом выпуска. Очень непросто купить подержанное транспортное средство, которое полностью отвечает требованием клиента.

Автомобили с пробегом продают не только дилеры, но и перекупщики. Их цель – заманить потенциальных клиентов. В основном это делается посредством низких цен, продаются преимущественно те машины, которые имеют хороший внешний вид.

У автомобиля с пробегом также имеются плюсы. Прежде всего, положительный аспект заключается в стоимости. У покупателя есть шанс приобрести машину более высокого класса. При последующей продаже транспортного средства теряется меньше денежных средств.

Выбор, исходя из потребностей и возможностей

Когда нужно принять решение в пользу покупки автомобиля, нужно опираться на потребности и возможности. Если бюджет является ограниченным, нужно рассматривать предложения вторичного рынка. Все дело в том, что на сегодняшний день очень тяжело найти новый автомобиль, который был бы приемлемым по цене и подходил бы по набору опций.

На первичном рынке предлагаются модели с высоким запасов прочности, следовательно, они прослужат очень долго. Также дилеры предлагают оформить кредит по сниженной ставке. Производитель готов предоставить гарантийное обслуживание на покупаемое транспортное средство.