Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

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12.01.2021, 11:40, Разное
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Ученые из Британии раскрыли истинное происхождение SARS-CoV-2. В рамках проведения исследования специалисты обнаружили основные изменения в геноме, которые и привели к появлению нового типа коронавируса.
Генетические адаптации
В процессе проведения исследования исследователи выявили некоторые генетические адаптации. Они оказались сильно похожими на те, которые производилсь вирусом SARS-CoV. Именно он 18 лет назад спровоцировал сильную вспышку заболевания SARS. Инфекция смогла передаться человеку от летучих мышей. Научные сотрудники предположили, что имеется общий механизм, который определяет склонность вирусов к различным мутациям.

Анализ RaTG13
В рамках проведения эксперимента исследователи провели детальный анализ коронавируса с кодовым названием RaTG13, который является родственным SARS-CoV-2. Геном вируса на 96% имеет сходство с наследственным материалом возбудителя COVID-19.

Ученые узнали, что S-белок RaTG13 не может обеспечить связь с клеточными рецепторами людей. В то же время эффективность данного процесса повысится, если в белок-«шип» поместить ряд фрагментов S-белка SARS-CoV-2.

Ученые предполагают, что изменения в ключевом белке происходили исторически. Не исключается, что это и сыграло важную роль в том, что вирус смог преодолеть видовой барьер.

Пандемия COVID-19
Напомним, что первый случай новой коронавирусной инфекции был зарегистрирован на территории Китая. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19, поскольку инфекционное заболевание начало быстро распространяться по миру. Известно, что коронавирус подхватили 90,9 миллиона жителей планеты. Уже выздоровели 50,3 миллиона человек, а скончались 1,94 миллиона пациентов.



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