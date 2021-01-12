 

Ксения Бородина прокомментировала скандал Ольги Рапунцель с создателями «ДОМа-2»

12.01.2021, 11:40, Разное
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Подписчики в Instagram в последнее время часто задают вопросы ведущей Ксении Бородиной по поводу закрытия популярного проекта «ДОМ-2». Она решила прокомментировать скандал, который разворачивается вокруг экс-участницы Ольги Рапунцель и организаторов телестройки.
Ксения Бородина назвала причину поведения супруги Дмитрия Дмитренко, которая оказалась неожиданной для поклонников. Телеведущая резко ответила, что «люди иногда бывают неблагодарными от недостатка воспитания и ума». Обычно знаменитость вставала на сторону Ольги Рапунцель и не раз ее защищала в рамках проекта. Ксения Бородина напомнила, что бывшие участники телестройки теперь проживают с двумя детьми в столичной квартире, которую им подарили организаторы «ДОМа-2». Ольга Рапунцель достался этот подарок после победы в ежегодном конкурсе «Человек года».

Поклонники обеспокоены судьбой участников реалити-шоу, которая пока не слишком определена. Многие остались без работы и жилья, поэтому пытаются найти занятия, чтобы «быть на плаву». Жена Дмитрия Дмитренко намерена подать в суд на создателей «ДОМа-2», однако ее точные претензии пока неизвестны. Как пишет издание iReactor, экс-участница телестройки обижается на организаторов проекта из-за их поведения во время ее первой беременности. На этом событии хотели «хайпануть», поэтому Ольга Рапунцель даже не хотела сообщать о том, что вновь в положении. Вторые роды прошли спокойно, так как был карантин из-за пандемии. Кроме этого, она злится за то, что «устроили на крайнем Шоу». Знаменитость считает, что не намерена отчитываться о своей личной жизни и считает, что все плохое останется на совести недоброжелателей и вернется им назад.



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