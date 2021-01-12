Мнение: Кто купил Чимабуэ за 24 миллиона евро

12.01.2021, 11:32, Разное

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В октябре 2019 года на аукционе был установлен неожиданный рекорд — небольшая доска "Осмеяние Христа", которую незадолго до этого нашли на французской кухне и атрибутировали как работу великого итальянского средневекового художника Чимабуэ, была продана за 24 миллиона евро — при ожидаемом эстимейте 4-6 миллионов.

Естественно, возник вопрос, кто выложил такую неожиданно колоссальную сумму.

Подробно о картине в рувики.В декабре 2019 года французское правительство наложило вето на 2,5 лет на вывоз работы, чтобы попытаться найти средства на ее выкуп для Лувра



Практически сразу историк искусства Кэрол Блюменфельд в своем твиттере написала, что покупатель — это коллекция Алана (Alana).

Правда это или нет, мы не узнаем, пока владелец не захочет веско заявить о своей собственности. Меня же просто заинтересовало, что это за коллекция.

"Алана" – это частное собрание, принадлежащее чилийскому миллионеру Альваро Саие Бендеку и его жене Ане Гусман (Alvaro Saieh Bendeck and Ana Guzmán), которая находится в их резиденции в Ньюарке, штат Делавер.

Название коллекции — это слоги их имен вместе. Собирать супруги начали в 1990-х годах, начав на итальянских "примитивах" (средневековых и раннеренессансных мастерах), и затем добавив искусство барокко. Сейчас охват их коллекции – с 13 по 16 века, Италия.

В 2019 году 75 вещей из собрания были выставлены в парижском musée Jacquemart-André. Это первая экспозиция предметов из собрания и, возможно, последняя: коллекционеры жаловались куратору, что им было дискомфортно среди опустевших стен своего дома.

Вдобавок, под конец этой выставки (которая завершилась в январе 2020 года) по решению суда французское Центральное управление по борьбе с торговлей культурными и культурными объектами конфисковало оттуда "Святого Косьму" кисти Бронзино. Подозревается, что это подделка, сделанная Джулиано Руффини и его бандой. Владельцы купили ее в 2011 году.

Еще в коллекции Алана был другой Бронзино, которого они в 2019 году продали музею Гетти. Идентичная картина находится в Национальной галерее.

Вот съемка парижской выставки. Она позволяет хотя бы чуть-чуть представить уровень коллекции (каталог которой издан в 3 томах).

Фото с сайта музея













Фото отсюда















А вот еще некоторые вещи, о которых известно, что они входят в данную коллекцию.

Из пресс-релиза той же выставки (по ссылке больше).



























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Интересно, не они ли купили недавно портрет юноши, предположительно Боттичелли, тоже за гигантские деньги.