Мнение: Почему мы страдаем

12.01.2021, 11:30, Разное

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В России нет министерства счастья. Не учат людей быть счастливыми и в школах: там даже предмета такого не предусмотрено. Школьник должен хорошо учиться и сохранять своё здоровье, чтобы во взрослом возрасте он мог доблестно воевать и умело работать. Будет ли при этом школьник радоваться жизни, никого не волнует — так вопрос вообще не стоит.

К участковому терапевту с вопросом «что-то мне взгрустнулось» также никто не приходит: во всяком случае, покуда «взгрустнулось» не превращается в такую пытку, что пациент готов сдаться хоть на опыты, лишь бы его немного попустило.

Не говорят о человеческом счастье и политики. Политики говорят о повышении цен на бензин, о борьбе с коррупцией и о хищных американцах, а вот о счастье если и заговаривают, то так, мимоходом, с бокалом в руке, как будто счастье — это личное дело каждого, куда неуклюжему государству лезть не следует.

Так как государство умыло руки и отвернулось от этой «маловажной» проблемы, по факту за счастье в России отвечают телевизор и инстаграм. Счастье там понимают как красивую картинку статусного потребления — яркое и богатое расточительство:

— отпуск на идеальном тропическом острове;

— красивое тело, подкачанное и обработанное хирургами;

— роскошные одежда, часы и автомобиль;

— уютный и хорошо обставленный дом в престижном месте;

— крутой муж и «трофейная» жена-домохозяйка с внешностью фотомодели;

— селфи с фешенебельного курорта с вип-туристами на заднем плане;

— элегантная вечеринка со стильными гостями;

— спортивные дети-ангелочки с модельными стрижками;

— деловой завтрак с молодыми акулами бизнеса в шикарных костюмах;

— россыпь платиновых карт и радостно жмущий руку личный банкир;

— океанская яхта и личный самолёт;

— породистая лошадь, две породистых собаки и породистый кот;

— медаль победителя боя и усталая улыбка на романтично разбитом лице;

— изысканный ужин в мишленовском ресторане, бутылка старого вина;

— инстаграм с 10 миллионами подписчиков;

— поклонники, несущие букеты цветов на сцену;

— разворот глянцевого журнала с фотографией от папарацци.

Понятно, что счастье такого сказочного уровня доступно только звёздам уровня Филиппа Киркорова или Ким Кардашьян. Однако и люди попроще не совсем безнадёжны — инстаграм убедительно доказывает, что наши одноклассники регулярно навещают то Сейшельские острова, то пластического хирурга, то автосалоны престижных марок.

Претензии, которые граждане предъявляют к государству, сводятся по большей части именно к невозможности достичь глянцевого счастья. Разные негодяи, разворовавшие народное добро, пьют мартини на яхтах и катаются на арабских лошадях перед своими помпезными особняками, а простому человеку тем временем приходится довольствоваться десятым айфоном, так как двенадцатый айфон уже не пролезает в максимальную сумму кредита.

Тот факт, что даже выполнение всех мыслимых пунктов программы статусного потребления не принесло счастья ни императору Гелиогабалу, ни королю Людовику XV, никому не интересен. Ещё меньше внимания публики привлекают истории отшельников и монахов, которым удалось стать по-настоящему счастливыми, питаясь бобовой похлёбкой и работая по 12 часов в день. Избитую реплику «счастье не в деньгах» парируют традиционным: «не учите нас жить, лучше помогите материально».

Читатели пишут:

Вот график из книги Раджа Рагунатана. Он показывает, как меняется самооценка на протяжении человеческой жизни:

1. Физический труд стимулирует выработку дофамина, создавая знакомую всем приятную физическую усталость. Также физический труд загружает мозг, не давая ему много думать и страдать. Напротив, постоянное сидение в офисе делает человека несчастным.

2. Когда все вокруг живут скромно, нет сильного расслоения по доходам, нет и сильного социального давления на обычных людей, которое их расстраивает.

3. Обратите внимание, как сильно падают самооценка и довольство собой с 12 лет. В этом возрасте запускаются известные инстинкты, которые заставляют подростков беспокоиться из-за своего места в иерархии группы, которое привлекает внимание девочек. При этом исследования показывают, что альфа- и бета-особи испытывают даже больше стресса, так как они вынуждены постоянно поддерживать свой высокий статус в коллективе.

4. Сейчас моему сыну 11 лет, и он счастлив, так как занимается спортом по 5 раз в неделю, а по вечерам рубится в Майнкрафт или в Фортнайт.

5. Эволюция миллионы лет заставляла нас двигаться. Многое в нашем поведении регулируется гормонами, нравится нам это или нет.

Психологи в последние десятилетия далеко продвинулись в понимании человеческих нужд. Умеренная физическая нагрузка, простая здоровая еда, отказ от мессенджеров, контроль над статусным потреблением и развлечения типа книг или видеоигр — вот рецепт счастья, который доступен сегодня практически каждому, включая тех, кто принципиально не хочет напрягаться на работе.

К сожалению, в школе нас пытаются учить быть полезными винтиками на фабриках XIX века, а по телевизору и в инстаграме нам объясняют, что единственный путь к счастью — спускать деньги на разную дорогую ерунду.

В результате нормальный член общества страдает сейчас от двух варварских убеждений:

1. Счастье в том, чтобы тратить деньги.

2. Заработать деньги можно только при помощи слепой удачи.

У цивилизованного человека убеждения другие:

1. Статусное потребление не так уж важно, при этом его можно контролировать, сделав вполне доступным по деньгам.

2. Счастья легко достичь при помощи здорового образа жизни.

3. Есть надёжные способы заработать достаточно денег.

Излишне пояснять, что точка зрения цивилизованных людей не имеет шансов стать популярной, так как она не даёт того варварского шика, который бьёт нам в глаза с экранов телевизоров и смартфонов.

Наверное, государству следовало бы заняться вопросом счастья поплотнее: после того, конечно, как государственные мужи сами смогут избавиться от привычки пускать окружающим пыль в глаза. С другой стороны, современная экономика движется завистью, желанием потреблять «не хуже Сидоровых». Возможно, с точки зрения государства было бы глупо ломать сложившуюся систему, которая худо-бедно, но всё же движет нашу страну вперёд.