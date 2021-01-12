 

Политолог Болкунец высказался о большом интервью Лукашенко: Лапши на уши навешал

12.01.2021, 11:14, Разное
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По мнению аналитика, телеведущая Наиля Аскер-Заде попыталась
обелить белорусского лидера в глазах зрителей. На видеозаписи Александр
Лукашенко выглядит как заботливый и благородный отец нации.

Журналистка не спросила президента ни о репрессиях, ни о бегстве
людей из страны. Также она не поинтересовалась, почему Лукашенко активно
наступал на Россию, обвинял ее в попытках свергнуть его.

“Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная
собачка уснула на столе”, – обратил внимание Болкунец.

Ранее интервью Александра Лукашенко раскритиковал политолог Богдан Безпалько. Он назвал президента Белоруссии “врагом России”. “Зачем пиарить его на наших каналах?”, – задал риторический вопрос эксперт.

Напомним, в Белоруссии уже несколько месяцев проходят демонстрации. Оппозиция обвиняет руководство страны в подделке результатов выборов президента и требует отставки Александра Лукашенко.

Из-за похолодания в стране произошел спад протестной активности. Представители оппозиции рассказали, что люди начнут массово выходить на улицы в начале марта. “Лукашенко мало не покажется”, – предупредили они.



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