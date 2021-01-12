В России вновь снизился суточный прирост заразившихся COVID-19

12.01.2021, 11:14, Разное

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За прошедший день COVID-19 обнаружили у 22 934 человек. Отмечается, что у 12,3% из них нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели и покинули больницы 24 755 россиян, умер 531 пациент.

Лидером по числу инфицированных среди регионов является Москва. В столице подтвердили 5 001 новый случай, госпитализировали 1 711 человек. За сутки вылечились 6 778 пациентов, скончались 72 человека.

На втором месте по количеству больных находится Санкт-Петербург. Здесь выявили 2 731 новый случай. Далее идет Московская область с 1 083 заразившимися. Также в первую пятерку попали Нижегородская и Ростовская области.

Общее число инфицированных COVID-19 в России сегодня составляет 3,44 миллиона. За весь период зафиксировали 62,8 тысячи летальных исходов. Победили болезнь 2,82 миллиона граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заражения “британским” штаммом от коронавируса в стране. Мутацию обнаружили у россиянина, прилетевшего из Великобритании в конце прошлого года.

Напомним, что 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидобстановки. Ряд стран ограничил авиасообщение с Великобританией.