Прелюдия к погромам

12.01.2021, 11:12, Разное

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«Народное возмущение» деятельностью «иностранных агентов» вышло на улицы. Как защищали Сталина и шаурму.

К офису правозащитного центра «Мемориал», который российские власти назвали «иностранным агентом», пришли человек десять молодых парней, обмотанных почему-то голубыми шарфами. На шарфах надпись «За правду». В ней, как известно, сила.

Полиция проигнорировала заранее проанонсированное публичное мероприятие, несмотря на ковидные ограничения и ярко выраженную политическую направленность.

Молодые люди вели себя мирно, хотя и попытались войти в помещение «Мемориала». «Мемориал» карантин соблюдал: в офисе организации никого не было, кроме дежурного вахтера. Потому задумка сорвалась. Участники пикета, проведение которых, согласно новым законам, теперь под очень большим вопросом, ответ на который может найтись на скамье подсудимых, принялись раздавать отпечатанные на хорошей бумаге листовки: «Избавим Сталина от иностранных агентов». Ну да — при Сталине государственные менеджеры в этом отношении были эффективнее.

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