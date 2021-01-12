Владислав Доронин и Кристина Романова устроили масштабную вечеринку по случаю 4-летия дочери

12.01.2021, 11:04, Разное

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В минувшие выходные старшей дочери миллиардера и бизнесмена Владислава Доронина и модели Кристины Романовой – Жасмин – исполнилось 4 года. Отличный повод для шумного праздника – решили родители и устроили для своей малышки вечеринку на открытом воздухе с участием множества сказочных персонажей. Винни Пух, гигантское пирожное, балерина, факиры и цирковые артисты, выступающие в стиле Цирка дю Солей, – развлекали маленьких гостей разными играми и активностями, а взрослые могли в этот момент пообщаться и отдохнуть под ласковым солнцем Майами.

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Публикация от Kristina Romanova (@krissroma.officialfans)

Как сообщают инсайдеры Page Six, на вечеринку Владислав потратил около 50 тысяч долларов, но разве это имеет значение, когда дело касается любимой дочери? Праздник прошел во дворе особняка стоимостью 16 миллионов долларов, ранее принадлежавшего Шакиллу О’Нилу.

В числе гостей праздника – Виктория Лопырева Кристина Романова и Вита Сидоркина Вита Сидоркина с дочерью

Напомним, Кристина и Владислав встречаются с лета 2014-го. Они несколько раз были замечены вместе на светских мероприятиях, а в августе Кристина опубликовала в Instagram фото поцелуя с Дорониным. В феврале 2016 года у них появилась дочь Жасмин, а в августе 2019-го – вторая дочь Александра.

Вот так в августе 2020-го Владислав и Кристина отметили первый день рождения Александры

Несмотря на продолжительные и серьезные отношения, Доронин не спешит делать предложение своей девушке. И хотя однажды Кристина опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце, подтверждения или каких-либо комментариев о свадьбе так и не последовало. От предыдущего брака с Екатериной Дорониной, с которой они были вместе более 20 лет, у бизнесмена есть дочь Катя.