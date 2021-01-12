В Китае создали устройство, способное заряжать батареи от горячей воды

12.01.2021, 11:00, Новости дня

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Всего две-три кружки кипятка могут зарядить батарею смартфон настолько, что она обеспечит работу устройства на 20-30 минут. Китайские ученые создали устройство, эффективно превращающие энергию тепла в электричество. Для этого необходим только термоэлектрический элемент и провод, подсоединенный к гаджету.

Как поясняют специалисты, ничего нового в этой технологии нет. Китайские инженеры всего лишь приспособили ее к бытовым условиям: обеспечили необходимое напряжение на выходе и специальную крышку, которой накрывают сосуд с кипятком.

Кстати, таким же образом можно заряжать любой другой аккумулятор. Наверняка технология также понравится владельцам ноутбуков, планшетов и других гаджетов.