В Соединенных Штатах разработали материал, меняющий цвет

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12.01.2021, 11:00, Новости дня
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Американские ученые из Ратгерского университета разработали специальный гибкий материал, которым уже заинтересовалось военное ведомство. Он отлично подходит для пошива полевой униформы и камуфляжа.

Дело в том, что данный материал способен менять цвет в зависимости от окружающей среды, к которой он пребывает. По словам разработчиков, они пытались создать способности, присущие каракатицам и хамелеонам, которые именно так маскируются.

Еще одна особенность инновационного материала состоит в том, что его легко распечатать на на-принтере. Ведь состоит он из гидрогеля, к которому подмешаны светочувствительные наноматериалы. После застывания он становится гибким, но прочным.



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