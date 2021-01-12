 

Трамп частично признал вину в массовых беспорядках перед Капитолием – СМИ

12.01.2021, 10:52, Новости дня
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Действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину в массовых беспорядках, которые устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов перед зданием Капитолия. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Трамп допустил, что может быть виновным в событиях 6 января во время разговора с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти (прошел в Конгресс от штата Калифорния).

Два собеседника телеканала рассказали, что Маккарти передал эту информацию другим республиканцам в Палате представителей во время телефонного разговора. Лидер республиканцев также согласился с мнением Трампа.

Белый дом не прокомментировал данную информацию, сообщил Fox News.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом  заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали. 

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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