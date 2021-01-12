“Приводит к ошибочной ассоциации с Россией”. Тихановская предложила Литве изменить официальное название Беларуси на литовском языке

12.01.2021, 10:52, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить название Беларуси на литовском языке. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале 11 января.

Политик направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с призывом изменить название страны на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià.

“Это могло быть знаком уважения со стороны Литвы к суверенитету Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа. Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с российского названия “Белоруссия”, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия. Среди предложений, которые уже были сделаны в литовском экспертном сообществе, форму Belarusià наши эксперты считают наиболее приемлемой”, – заявила она.

В пресс-службе Тихановской отметили, что на данный момент официальное название страны приблизили к белорусскому оригиналу в 24 странах Европы.

9 января стало известно, что Госкомиссия по литовскому языку исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, название Грузия. В официальных документах страна будет называться Сакартвело.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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