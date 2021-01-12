 

Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию

12.01.2021, 10:50, Новости дня
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia.

В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале.

«Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская.

В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис.

В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas).



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