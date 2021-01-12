Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

12.01.2021, 10:50, Новости дня

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Казахстан возобновил транзит нефти через систему «Транснефти» после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

«Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», – передает РИА «Новости» слова представителя «Транснефти».

«На штатный режим планируется выйти сегодня днем», – добавил он.

Напомним, в понедельник Демин сообщил, что Казахстан приостановил транзит нефти через территорию РФ из-за неполадок с электроснабжением в связи с сильными морозами.