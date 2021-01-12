«Порву любого за тебя»: Ксения Собчак поздравила Андрея Малахова с днем рождения

12.01.2021, 10:46, Разное

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Известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов 11 января отпраздновал свое 49-летие. К поздравлениям присоединилась его коллега Ксения Собчак, которая призналась, что восхищается именинником и «порвет за него любого».

По словам журналистки, Андрею Малахову удалось, несмотря на его работу в «удивительном мире российского шоу-биза», сохранить человеческие качества. Ксения Собчак удивляется, как телеведущему удается никого не обидеть из звезд и при этом, результативно делать свою работу. У нее, как отметила супруга Константина Богомолова, далеко не всегда так получается. После премии «Муз-ТВ» Собчак осознала, что Малахов – ее настоящий друг и очень принципиальный человек. Она заявила, что всегда рядом и любит своего коллегу. Телеведущему журналистка пожелала счастья и пообещала «порвать всех», кто его обидит.

Андрей Малахов был свидетелем на церемонии венчания Собчак и Богомолова в 2019 году и держал венец невесты во время проведения таинства. Сам телеведущий отказался комментировать этот факт своей биографии прессе. В 2011 году он повел под венец редактора Наталью Шкулеву. Роскошное торжество проходило в Париже в Версальском дворце. Шесть лет пара жила без наследников, а осенью 2017 года супруга подарила Андрея Малахову долгожданного первенца. В последнее время в Сети все чаще появляются слухи о том, что пара на грани развода. Телеведущий думает, что это из-за его низкой активности в соцсетях, так как не показывает совместные снимки с женой. Кроме этого, знаменитость до сих пор не показал лицо своего 3-летнего сына Александра.