В Сети появились архивные фото Елены Степаненко в молодости

12.01.2021, 10:46, Разное

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Многие поклонники помнят образ Елены Степаненко из юмористического шоу «Кривое зеркало» – рыжие волосы с одинаковой укладкой, яркий наряд и фирменная улыбка. Недавно в Сети появились архивные фото экс-супруги Евгения Петросяна в молодости, и пользователи пришли в восторг от ее красоты.

Практически никто из поклонников Елены Степаненко не знал, как она ранее выглядела. Юмористка не зарегистрирована в социальных сетях, поэтому нет уникальных фотографий с ней. Архивные снимки пришлись по душе фанатам, и они засыпали артистку комплиментами по поводу ее внешности. Она также широко улыбалась на сцене, но, если сравнивать с тем периодом, набрала во времена «Кривого зеркала» лишние килограммы.

Сейчас 67-летнюю Елену Степаненко очень сложно узнать, так как она заметно похорошела. После развода с Евгением Петросяном у нее начался карьерный рост и наладилась личная жизнь. По некоторым данным, у юмористки есть молодой поклонник, ради которого она поддерживает себя в форме. Елена Степаненко полностью поменяла имидж, обновила гардероб и сбросила лишние килограммы.