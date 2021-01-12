“Мне больше не хочется”: Анна Седокова обратилась к хейтерам старшей дочери и заявила об “уходе” из Instagram

12.01.2021, 10:46, Разное

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Популярная певица Анна Седокова опубликовала пост, в котором заявила, что ей больше не хочется делиться с подписчиками чем-то личным. Также она обратилась к хейтерам своей старшей дочери Алины.

Многолетняя известность

Анна Седокова считает, что делиться откровенными моментами необходимо только со своей аудиторией, приходящей на страницу по запросу. Артистка известна почти 20 лет. Большую половину своей жизни знаменитость уже не помнит, как можно жить, когда за спиной никто не шепчется. В 17 лет Анна Седокова вела программу на одном из лучших музыкальных каналов, а в 19 – на развлекательном. В 20 лет все могли наблюдать артистку в золотом купальнике, когда она состояла в группе «ВИА Гра». В 21 год общественность обсуждала ее первую беременность от футболиста Валентина Белькевича.

С тех пор знаменитость привыкла, что ее личная жизнь находится на виду у всех. Однако она не готова мириться с тем, чтобы обсуждались ее дети.

Хейт в отношении старшей дочери

На днях Анна Седокова увидела, как на видео в разделе «Истории» старшая дочь Алина выглядит очень расстроенной. Девочка искренне не понимала, почему, когда ей 16 лет, взрослые женщины и мужчины насмехаются из-за смерти ее отца.

Седокова также не понимает, зачем за эту тему цепляются журналисты, зная, что в нужное направление можно одним словом увести толпу овец. Артистка назвала хейтеров именно этими животными за то, что позволяют себе нелестно высказываться в комментариях под публикациями детей. По словам певицы, в будущем они будут иметь дело с собственной кармой.

Вина звездной матери

Седокова признается, что большая часть вины лежит именно на ней. После того, как артистка высказалась на тему воспитания детей, негативные комментарии посыпались в сторону ее старшей дочери. Сама же певица хотела просто поделиться собственным опытом, надеясь, что он кому-то пригодится.

Подобных ошибок супруга Яниса Тиммы больше совершать не намерена. Ей нравится социальная сеть Instagram, но она не позволит ей разрушать свою жизнь. Седокова заявила, что будет меньше открываться своей аудитории. Ее дети и муж станут улыбаться с красивых фото, а сама же платформа превратится больше в рабочую, нежели личную. Знаменитость не исключила, что некоторыми моментами из семейной жизни она будет делиться в Telegram.

В завершении поста исполнительница выразила благодарность аудитории, за то, что к ней проявлялся огромный интерес. Она пообещала измениться, но никуда не исчезнуть.