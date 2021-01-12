 

В России предложили ввести дополнительную индексацию пенсий – подробности

12.01.2021, 10:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно документу, выплаты гражданам будут повышать два раза в год. Первая индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля и будет учитывать рост прожиточного минимума. Вторая – с 1 июля, если темпы инфляции за предыдущий год превысят темпы роста прожиточного минимума за аналогичный период.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов рассказал, что страховые пенсии будут увеличиваться с 1 января с учетом пенсионного коэффициента. А с 2025 года это будет происходить в два этапа: с 1 февраля – на уровень инфляции, с 1 апреля – исходя из роста доходов Пенсионного фонда страны, уточнил депутат в своем телеграм-канале.

Нилов отметил, что законопроект о дополнительной индексации пенсий не
обязывает, а только дает право повышать выплаты гражданам чаще одного раза в
год. Он напомнил, что по Конституции пенсии должны индексироваться не реже
одного раза в год. Депутат добавил, что инициатива касается и работающих пенсионеров.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в 2021 году. По его словам, выплаты пожилым вырастут на 6,3%, то есть будут выше уровня инфляции. Также Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля изучить вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.

Ранее проблему помощи пожилым гражданам поднял глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он заявил, что решение о приостановке индексации пенсий работающим гражданам было неправильным. Многие россияне были вынуждены уйти с работы – из-за этого государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: Культура!

03.07 / В США требуют прекратить испытания российских ядерных ракет

02.10 / Мнение: О ковиде у Трампа: что теперь грозит Америке

17.09 / Мнение: Последняя камера “Тесака”

10.09 / Конфликт Турции и Греции может нанести серьезный ущерб планам ЕС и США

02.09 / Поклонники восхитились фигурой 54-летней Салтыковой в «умном» полупрозрачном купальнике

08.07 / ИВЛ при COVID-19 часто приводит к опасному осложнению – исследование

03.08 / Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм

01.09 / Школа: учителя, прогулы, буллинг – Личное мнение

06.08 / Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска