В России предложили ввести дополнительную индексацию пенсий – подробности

12.01.2021, 10:20, Разное

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Согласно документу, выплаты гражданам будут повышать два раза в год. Первая индексация социальных пенсий произойдет с 1 апреля и будет учитывать рост прожиточного минимума. Вторая – с 1 июля, если темпы инфляции за предыдущий год превысят темпы роста прожиточного минимума за аналогичный период.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов рассказал, что страховые пенсии будут увеличиваться с 1 января с учетом пенсионного коэффициента. А с 2025 года это будет происходить в два этапа: с 1 февраля – на уровень инфляции, с 1 апреля – исходя из роста доходов Пенсионного фонда страны, уточнил депутат в своем телеграм-канале.

Нилов отметил, что законопроект о дополнительной индексации пенсий не

обязывает, а только дает право повышать выплаты гражданам чаще одного раза в

год. Он напомнил, что по Конституции пенсии должны индексироваться не реже

одного раза в год. Депутат добавил, что инициатива касается и работающих пенсионеров.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в 2021 году. По его словам, выплаты пожилым вырастут на 6,3%, то есть будут выше уровня инфляции. Также Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля изучить вопрос об индексации пенсий работающим гражданам.

Ранее проблему помощи пожилым гражданам поднял глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он заявил, что решение о приостановке индексации пенсий работающим гражданам было неправильным. Многие россияне были вынуждены уйти с работы – из-за этого государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей.