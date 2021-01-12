 

Эксперт Марголин о шансах передачи власти Лукашенко сыну: В любой монархии принца постепенно вводят в политику

12.01.2021, 10:20, Разное
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О том, что Лукашенко готовится передать президентские полномочия новому игроку на политической арене, говорят не первый день. Ряд экспертов склонны полагать, что наиболее перспективной кандидатурой в преемники является младший сын Батьки – Николай.

Недавно Лукашенко и его наследник дали интервью телеканалу “Россия 1”, в ходе которого белорусский лидер дал понять, что сын часто выступает против мнения отца. Стоит отметить, что Коля, по словам Батьки, и вовсе придерживает оппозиционных взглядов.

Несмотря на то, что вся риторика Лукашенко опровергала политические амбиции его сына, некоторые эксперты с такой точкой зрения не согласились. Так, член политсовета ОГП Лев Марголин убежден, что Александр Григорьевич слукавил насчет сына.

Марголин заявил, что Лукашенко находится в таком положении, при котоом вынужден рассматривать все доступные варианты. При этом Батька понимает, что ему потребуется время, чтобы “навести порядок” в привычной ему манере, прежде чем передавать полномочия.

Эксперт подчеркнул, что появление Коли Лукашенко в публичном поле, а также разговоры о его личности являются лишь “пробными шагами” наследника последнего диктатора Европы. “Как в любой монархии принца рано или поздно начинают вводить в политику, выводить на публику, на дипломатический уровень”, – резюмировал Марголин.



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