Парламентские выборы в Казахстане. Партия Назарбаева “Нур Отан” набирает большинство голосов

12.01.2021, 9:58, Новости дня

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В Казахстане на парламентских выборах большинство голосов получает правящая партия “Нур Отан”, набравшая 71,09%. Это следует из данных центральной избирательной комиссии страны от 11 января.

Второе место на выборах заняла демократическая партия “Ак Жол” (10,95% голосов), третье – Народная партия Казахстана с 9,10% голосов. Таким образом, три из пяти партий, принимавших участие в выборах в парламент Казахстана, могут войти в состав законодательного органа, поскольку преодолели необходимый семипроцентный барьер. Народно-демократическая патриотическая партия “Ауыл” (5,29%) и партия “Адал” (3,57%) не прошли в парламент.

Издание Zakon.kz отметило, что первый президент Казахстана, глава партии “Нур Отан” Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с победой.

“Предварительные результаты экзит-полла показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны с нашей партией. Мы прошли с вами большой путь за 30 лет. Сделано многое. Самое главное – мы заложили фундамент для достижения новых масштабных целей”, – сказал он.

Выборы в парламент Казахстана прошли 10 января, по данным ЦИК, явка составила 63,3%. В этот день в нескольких городах, включая Алматы, Нур-Султан, Актобе, Шымкент и Уральск, люди вышли на акции протеста, сообщило “Радио Аззатык”. По подсчетам правозащитников, полиция задержала не менее сотни людей в разных городах.

Выходить на протесты призвал своих сторонников живущий за границей бывший казахстанский банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов, лидер движения “Демократический выбор Казахстана”, которое запрещено в Казахстане и считается экстремистским.

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