В Москве зафиксирован 20-процентный рост нагрузки на мобильный интернет

12.01.2021, 9:56, Новости дня

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В 2020 году в Москве из-за пандемии объемы потребляемого мобильного интернета увеличились в среднем на 20%, сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий (ДИТ) со ссылкой на подсчеты операторов связи.

По данным компаний, с начала пандемии объемы голосового трафика увеличились в среднем на 15%, а мобильного интернета – на 20%.

«Нагрузка на широкополосные сети выросла на 53%. В условиях роста нагрузки на сеть операторы оперативно приняли дополнительные меры и обеспечили высокое качество услуг», – передает «Интерфакс» сообщение ДИТ.

Несмотря рост нагрузки на сети, средняя скорость интернета в Москве к середине 2020 года выросла у всех мобильных операторов и составила от 16 до 48,5 Мбит/с, тогда как в 2019 году она варьировалась от 15,8 до 41,9 Мбит/с, добавили чиновники.

В условиях пандемии мобильные операторы предлагали клиентам бессрочные пакеты интернета и другие льготы. Например, московские абоненты старше 65 лет, которым особенно важно было оставаться дома, получили в возможность пользоваться сотовой связью при наличии задолженности и звонить на номера внутри московской сети бесплатно, сказали в ДИТ.

В пресс-службе департамента также рассказали, что операторы сотовой связи вложили в 2020 году в развитие инфраструктуры в Москве около 23 млрд рублей.

По данным ДИТ, абонентская база крупных мобильных операторов за 2020 год выросла на 8% – в основном за счет тех, кто подключал к сети новые устройства для удаленной работы и устройства IoT (интернета вещей). Кроме того, крупные операторы связи начали выдавать виртуальные SIM-карты.

Всего на текущий момент у жителей Москвы около 50 млн активных сим-карт, уточнили в департаменте.

«При этом мобильный интернет в Москве по-прежнему остается одним из самых доступных среди мегаполисов мира: цена на него в 2-4 раза ниже, чем в Барселоне, Лондоне и Стокгольме, и в 5-10 раз ниже, чем в Нью-Йорке», – сообщили в ДИТ Москвы.

Напомним, ранее во вторник прокурор Москвы Денис Попов сообщил, что число зарегистрированных в 2020 году в Москве телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт, выросло в два раза.