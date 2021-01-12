В России предложили скорректировать стратегию борьбы с коронавирусом

12.01.2021, 9:52, Разное

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Биотехнолог Борис Кершенгольц предложил скорректировать имеющуюся стратегию борьбы с COVID-19 в России. По его словам, ее нужно изменить из-за того, что появляются более заразные штаммы вируса. Требуется создать комплексные препараты, которые смогут защитить пациентов от проблем со свертываемостью крови.

Ускоренная мутация

COVID-19 имеет ускоренную мутацию. Как считают эксперты, скорость накопления измененных вариаций вируса в сотни раз превышает показатель, характерный для штаммов гриппа. Кроме того, недавно был выявлен британский подвид коронавируса, имеющий повышенную способность к передаче.

Комплексные препараты

В связи с этим разработанная стратегия по борьбе с COVID-19 нуждается в определенной корректировке. Наряду с введением карантинных мер и началом вакцинации нужно уделить внимание созданию комплексных лекарственных средств, желательно, чтобы это были биопрепараты. Их действие должно быть нацелено на снижение рисков развития различных патологий. Важным аспектом является предотвращение формирования микротромбов.

Комплексные лекарственные препараты защитят те системы в организме пациента, где зачастую происходит сбой при заражении коронавирусной инфекцией. Все это в итоге приводит к тяжелым последствиям, заболевание может переносится очень тяжело или же наступить летальных исход. При COVID-19 изначально сильно страдает система, отвечающая за свертывание крови. Это значит, что начинают появляться микротромбы, также заметно ухудшается иммунитет. Развитие аутоиммунных процессов запускается из-за нарушения иммунотолерантности клеток.

Примеры препаратов

Ученые привел некоторые примеры препаратов, которые можно использовать. Например, средство Бетукладин не относится к категории лекарств, а является биологической добавкой. Препарат способствует снижению риска заражения коронавируса, а в случае присутствия болезни облегчает ее течение, также ускоряется процесс реабилитации после перенесенного недуга.

Еще одним примером служит биопрепарат Chaga-Betulin, производящийся в Чехии. Он обладает противовирусным, адаптогенным и иммуномодулирующим действием.

Отсутствие БАДов в схемах лечения

Как заявила научный сотрудник из США Анча Баранова, в официальные схемы лечения зачастую не включают биологически активные добавки. В то же время в РФ есть ряд разработок, которые могли бы быть эффективны для предотвращения коронавируса и его лечения. Пока медицина сопротивляется, чтобы БАДы присутствовали в протоколах, пишет портал «РИА Новости».