Ученые нашли взаимосвязь между походкой человека и импотенцией

12.01.2021, 9:52, Разное

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Японские исследователи установили, что походка человека может указать на наличие импотенции. Люди с эректильной дисфункцией имеют характерную походку, выделяющуюся по ряду признаков.

Так, в эксперименте ученых были задействованы 324 человека. Изначально эксперты занимались изучением походки каждого мужчины. Оценивались высота подъема стопы, длина шага, за какое время они преодолевают определенное расстояние. После этого участников поделили на две группы, руководствуясь Международным индексом эректильной функции.

Оказалось, что мужчины с эректильной дисфункцией чаще всего имеют походку с коротким шагом, их оказалось примерно 40%. Кроме того, мужчины, привыкшие ходить коротким шагом, но не имеющие проблем с импотенцией, находятся в зоне риска. Данная закономерность может быть связана с тем, что короткие шаги могут негативно воздействовать на мышцы таза.