Игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения коронавирусом

12.01.2021, 9:52, Разное

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Коронавирус стал причиной смерти популярного российского игрового видеоблогера Дениса Бейсовского. О его кончине рассказал отец, ранее отрицавший существование опасной инфекции.

О заражении коронавирусом своих поклонников информировал сам Денис Бейсовский. Он рассказывал о высокой температуре, слабости, ломоте и кашле. Кроме того, блогер признавался, что ему тяжело дышать, будто «бетонная плита» лежала на груди, и при попытке пошевелиться его одолевал сильный кашель. Из больницы блогера выписали 2 января, а 11 января Дениса Бейсовского не стало.

Денис Бейсовский является ветераном в сообществе блогеров. Свою деятельность он начал еще в 2010 году. За это время на его канал подписались свыше 150 000 человек.