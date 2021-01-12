Пошлину за расторжение брака увеличат до 100 тысяч рублей

12.01.2021, 9:31, Разное

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Государственная дума поддержала инициативу правительства увеличить почти в 200 раз госпошлину за расторжение брака – с 1 апреля 2021 года в случае развода каждый из супругов будет обязан заплатить по 100 тысяч рублей.

– К сожалению, после распада Советского Союза наши граждане стали крайне безответственно походить к заключению и расторжению брака. Это привело к тому, что каждая вторая семья в России распадается, это просто ужасающая цифра. В известной мере этому способствует и крайне низкая пошлина за расторжение брака – всего 650 рублей. На эти деньги и пообедать можно не везде, а тут речь идёт об одном из ключевых решений в жизни человека. Я глубоко убеждена, что повышение пошлины за развод приведёт к тому, что супруги будут подходить к этому шагу ответственно, будут искать компромиссы и стараться договориться, – отметила автор инициативы Валентина Терешкова.

По оценкам экспертов мера позволит не только сохранить многие семьи, но и увеличит бюджет. Вырученные средства планируется направить на охрану материнства и детства, а также на пропаганду семейных ценностей и профилактику абортов.

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