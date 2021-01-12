 

Пошлину за расторжение брака увеличат до 100 тысяч рублей

12.01.2021, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственная дума поддержала инициативу правительства увеличить почти в 200 раз госпошлину за расторжение брака – с 1 апреля 2021 года в случае развода каждый из супругов будет обязан заплатить по 100 тысяч рублей.

– К сожалению, после распада Советского Союза наши граждане стали крайне безответственно походить к заключению и расторжению брака. Это привело к тому, что каждая вторая семья в России распадается, это просто ужасающая цифра. В известной мере этому способствует и крайне низкая пошлина за расторжение брака – всего 650 рублей. На эти деньги и пообедать можно не везде, а тут речь идёт об одном из ключевых решений в жизни человека. Я глубоко убеждена, что повышение пошлины за развод приведёт к тому, что супруги будут подходить к этому шагу ответственно, будут искать компромиссы и стараться договориться, – отметила автор инициативы Валентина Терешкова.

По оценкам экспертов мера позволит не только сохранить многие семьи, но и увеличит бюджет. Вырученные средства планируется направить на охрану материнства и детства, а также на пропаганду семейных ценностей и профилактику абортов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / СК Ингушетии отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники «Айболит»

31.10 / Мнение: Почему читателей интересуют назначения в ФСБ?

30.08 / Доктора рассказали о признаках бессимптомного сердечного приступа

17.07 / В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

30.09 / Съемки «Властелина колец» возобновили в Новой Зеландии

21.07 / Мнение: О плевке в Хабаровск

18.10 / Прогноз для рубля: аналитики выявили причины ослабления валюты

21.12 / Неизвестный асбест: мифы и правда вокруг “горного льна”

05.10 / Участников несанкционированных митингов будут поражать в избирательном праве

03.11 / Мнение: Негатив США и Европы обрушил рубль?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска