 

11 января боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим тишины, погиб украинский военный – штаб ООС

12.01.2021, 9:04, Новости дня
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11 января в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушали режим тишины. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС 12 января в Facebook.

“Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное – и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия”, – говорится в сообщении.

В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

“На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь”, – добавили в штабе.

Также неподалеку от Красногоровки украинские военнослужащие зафиксировали пролет квадрокоптера боевиков, который пересек линию разграничения.

“Умелыми действиями наших военных беспилотник был сбит”, – говорится в сообщении.

12 января в зоне ООС боевики нарушали режим тишины дважды.

“В районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – сообщили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1039924653166817

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибло четверо военнослужащих, 18 были ранены.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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