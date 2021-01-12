Жертвами коронавируса в Украине с начала эпидемии стали более 20 тыс. человек

12.01.2021, 9:04, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки подтвердили 5116 случаев коронавируса. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов 12 января.

Среди заболевших 309 медиков и 131 ребенок. Умерло за сутки 184 пациента, выздоровел 15 951, госпитализированы 1092 человека.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек, 20 019 заболевших умерли, 812 368 выздоровели.

За прошлые сутки провели 41 682 тестирования (23 873 методом ПЦР, 17 809 методом ИФА). Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,8 млн ПЦР-тестов, сообщил Степанов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/856600131549650

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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