В Монголии ночью произошло мощное землетрясение, его почувствовали в России

12.01.2021, 9:04, Новости дня

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В Монголии недалеко от границы с Россией, произошло мощное землетрясение в ночь с 11 на 12 января, сообщил 11 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Его магнитуда составила 6,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области уточнило, что эпицентр находился в 34 км от монгольского населенного пункта Турт, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. На российской стороне ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов.

“Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет”,– отметили в МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и социальных объектов.

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Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi)

Он сообщил о двух сильных подземных толчках с интенсивностью 8,7 балла. Эпицентр зарегистрировали рядом с монгольским озером Хубсугул.

Район землетрясения не густонаселен, но рядом с озером находится несколько деревень, в том числе Хатгал и Турт, общая численность которых составляет до пяти тысяч человек, сообщало американское издание BNO News.

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