Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем РФ Юсуповым

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12.01.2021, 9:02, Новости дня
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Страница в Instagram Героя РФ Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя РФ пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости».

«Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там.

На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию.

Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы.

Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.



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